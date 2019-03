Marco Lobasso

L'extraterrestre è arrivato in Italia e ha fatto innamorare tutti. Inutile negarlo, è così, anche gli sportivi che non celebrano i colori bianconeri. Il colpo del secolo, l'arrivo di Cristiano Ronaldo, in Italia, alla Juventus, è raccontato in un delizioso volume curato con la consueta competenza dallo scrittore e sceneggiatore Stefano Discreti. Di libri sul fuoriclasse portoghese ne sono stati pubblicati tantissimi, ma CR7 L'extraterrestre rappresenta una novità nel suo genere, perché narra di una storia d'amore e di passione per il campione, per il mondo del pallone e per la Vecchia Signora, che ha cambiato per sempre il comune sentire del calcio in Italia. Far giocare il più forte calciatore del mondo nella nostra serie A ci riporta indietro nel tempo, alle stagioni coloratissime e un po' sulle righe degli anni 80, quelle di Diego Maradona e di Michel Platini. Quando i migliori al mondo ce li avevamo solo noi. Con CR7 siamo tornati al centro del Grande Mondo pallonaro. E la folle corsa della Juve, non solo in A ma anche, e soprattutto, in Champions dopo la rimonta con l'Atletico, lo dimostra. Sette capitoli firmati da nove autori di qualità, insieme con la storia di CR7 di Gabriele Discreti, l'introduzione di Massimiliano Vado e la prefazione di una grande penna come quella di Roberto Beccantini, il mitico Beck, con la cura, appunto, di Stefano Discreti, regalano agli appassionati un volume diverso. Ci permettono di apprezzare meglio l'avvento del nuovo Cristianesimo che ha sconvolto riti e abitudini degli appassionati di calcio italiani.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA