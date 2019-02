Luca Uccello

Non certo una bella storia da raccontare. Passato il grande dolore e la commozione per l'improvvisa morte di Emiliano Sala il Nantes ha deciso di fare appello alla Fifa per il pagamento della prima di tre tranche per il trasferimento dell'attaccante 28enne argentino passato al Cardiff City poche ore prima di perdere la vita nel tragico incidente aereo avvenuto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 gennaio nel Canale della Manica.

Il 20 gennaio il club militante in Premier League aveva annunciato l'accordo col giocatore, con tanto di annuncio sull'account Twitter. Un trasferimento in terra di Galles definito per una cifra vicina ai 17 milioni di euro, della quale ora il Nantes chiede che sia saldata la prima tranche, pari a 5 milioni e 270mila euro. Secondo l'Equipe il Cardiff City fino a oggi ha sempre dichiarato di non essere intenzionato a pagare nessun cifra perché sta attendendo la nota ufficiale a proposito della conclusione delle indagini del Consiglio d'inchiesta per gli incidenti aerei in merito alla scomparsa dell'argentino. Secondo il rapporto provvisorio dell'Aaib l'aereo aveva una certificazione al volo valida da settembre 2015 a settembre 2021, a condizione che fosse sottoposto alla necessaria manutenzione: e la manutenzione era stata regolarmente effettuata, l'ultimo intervento era stato realizzato sull'aereo il 30 novembre 2018 ed approvato dall'Amministrazione dell'aviazione federale (Faa). Ora tocca alla Fifa dare il proprio parere.

Una mossa che segue la lettera inviata dagli avvocati del Nantes al Cardiff il 5 febbraio, nella quale si chiedeva il pagamento della somma pattuita in base all'articolo 12 bis (paragrafo ter) delle norme che disciplinano lo status e il trasferimento dei giocatori della Federazione internazionale. Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle due società.

