La storia di Jo, Meg, Beth e Amy, a lungo lettura imprescindibile per le ragazzine, trova nuova vita cinematografica grazie a Greta Gerwig, un tempo paladina del cinema indie a stelle e strisce, oggi pienamente accreditata nel mainstream. L'attrice-regista ha scelto le più affermate e promettenti giovani interpreti del momento Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen, a cui si aggiunge il lanciatissimo Timothée Chalamet e ha affidato loro il compito di ricostruire crescita e sentimenti della sorelle March attraverso istantanee che mescolano vicende di Piccole donne e Piccole donne crescono e che si inseguono costantemente in sbalzi e viavai temporali. Una struttura affascinante ma forse troppo frammentaria, in cui emerge comunque la determinazione di Jo (Ronan) ad abbracciare le proprie ambizioni anziché la vita da moglie e madre, e in cui trovano grande luce il valore dell'indipendenza femminile insieme alle diverse, esuberanti, incerte femminilità delle quattro sorelle.ar. (M. Gre.)

PICCOLE DONNE

di Greta Gerwig



Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

