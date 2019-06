La rivoluzione di X Factor lascia strascichi velenosi. Nel mirino, soprattutto, c'è la scelta di puntare sul trapper Sfera Ebbasta (foto) come uno dei quattro giudici della prossima edizione del programma. Dopo l'annuncio della nuova giuria, che vede la presenza di Samuel, Malika Ayane e appunto Sfera accanto alla veterana Mara Maionchi, sui social si sono scatenate le reazioni di alcuni spettatori che non reputano opportuna la sua presenza dopo i fatti di Corinaldo. Una vicenda che potrebbe avere bloccato la sua partecipazione al talent di Rai2 The Voice, dove il direttore Freccero lo avrebbe voluto come giudice, ma dove la trattativa naufragò tra le polemiche.

Tra i fan di X Factor c'è chi mette in parallelo la sua presenza con la vicenda di Asia Argento e della sua tormentata rinuncia subito dopo i live causa lo bufera #metoo. Anche se la produzione risponde al volo e sottolinea: «Sono due storie diverse».

Ma i parenti delle vittime di Corinaldo sono amareggiati. «Quando ascolto una sua canzone, mi isolo, se posso cambio, faccio di tutto per cercare di non sentirlo - ha raccontato al Resto del Carlino Francesco Vitali, fratello di Benedetta, morta a 15 anni - mi ricorda che ho perso una sorella al suo concerto. Forse lui poteva informarsi un po' meglio per capire dove quel concerto veniva tenuto...». Irene Ciani, legale che assiste la famiglia Vitali, rincara la dose: «Resta il peso gravissimo di 6 morti rispetto al quale lo staff e il cantante non si è più fatto sentire. Valuterà X Factor che peso dare a questa cosa. Sfera ci inviò una lettera ai familiari, poi silenzio completo».

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

