L'odore del legno, delle caldarroste, del tepore di casa. Sono il mix olfattivo delle fragranze dell'autunno, un invito a celebrare in un'essenza le proprie emozioni.

Così la pensa Alessandro Michele, direttore artistico di Gucci, che cura personalmente le fragranze del brand. L'ultima è Gucci Bloom Ambrosia, rimando al nettare degli Dei dell'antica Grecia. Il bouquet floreale si compone di nuovi ingredienti, inclusi i rari iris vellutato e rosa damascena. Più legnosa ma sempre fiorita è la fragranza Tiffany & Love for Her. Il profumo si apre con un'esplosione di note di testa frizzanti, grazie al basilico blu, ingrediente botanico sviluppato in esclusiva per Tiffany e abbinato al pompelmo per donare freschezza. Neroli la nota di cuore abbinata a quelle di fondo realizzate con una miscela legnosa a base di blue sequoia. Narciso diventa rosso e reinterpreta il potere della seduzione femminile con una eleganza eterea. Il distintivo cuore di muschio è impreziosito da un accordo floreale di mughetto e rose, mentre le calde note legnose della fava tonka e di cedro. Per le più giovani imperdibile Twilly d'Hermès Eau Poivrée, profumo pepato, sensuale e irriverente, animato da un trio esplosivo: pepe rosa, mordace e vibrante; cuore di rosa dalla freschezza adolescenziale; avvolgente patchouli. (A.Vil.)

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA