«In Europa attacchi devastanti»

«Inutile illudersi, l'Europa rischia di essere colpita da attentati devastanti e complessi da parte dei terroristi dell'Isis». Non è un tipo che scherza, Andrew Parker: anzi, il capo dell'MI5 (l'intelligence interna britannica) non parla neppure così spesso in pubblico. Per questo le sue dichiarazioni al vertice dei responsabili della sicurezza europei, riuniti a Berlino, hanno fatto venire i brividi. Secondo gli 007 si Sua Maestà, infatti, l'allarme è serissimo. «Ora che Daesh (l'Isis, ndr) ha perso il suo falso Califfato nelle roccaforti di Siria e Iraq - ha ribadito Parker - affrontare questo gruppo sovversivo e terroristico di matrice islamica richiederà un sostenuto sforzo internazionale per i prossimi anni». Il capo dell'MI5, la divisione di agenti segreti che gli italiani hanno imparato a conoscere soprattutto nei film che vedono come protagonista la figura di James Bond - ha anche sottolineato che l'Isis «punta a riorganizzarsi» e che «probabilmente la minaccia persisterà, diventando concreta nei prossimi mesi estivi». Quando è noto che i flussi turistici saranno notevoli, specie nelle città di maggior interesse culturale e nelle capitali del divertimento estivo.Non solo. Si temono attentati eclatanti in occasione dei prossimi Mondiali di calcio, che prenderanno il via esattamente tra un mese in Russia.Parker si è però detto «fiducioso della nostra capacità di affrontare questa minaccia, grazie alla forza e alla resilienza dei nostri sistemi democratici, delle nostre società e dei valori che condividiamo con i nostri partner europei». Nel Regno Unito - ha svelato sempre Parker - sono stati sventati ben 12 attacchi terroristici, a partire da quello di Westminster del 2017.Benzina sul fuoco viene gettata anche dalle nuove notizie provenienti dall'Indonesia, dove hanno colpito altre famiglie kamikaze dopo il triplice attentato contro chiese cristiane compiuto da due genitori con i loro quattro figli. Ieri infatti un'altra famiglia di cinque componenti - tra cui una bambina che è sopravvissuta - ha organizzato un altro attacco esplosivo contro il quartier generale della polizia, causando dieci feriti.riproduzione riservata ®