Addio a Georg, il Ratzinger più anziano

Domenico Zurlo

Grave lutto per papa Benedetto XVI, che perde una delle persone per lui più importanti, nonché ultimo parente ancora in vita: è morto ieri a 96 anni il fratello Georg Ratzinger, cresciuto con il Papa emerito e a lui legatissimo. Poco più di due settimane Benedetto aveva viaggiato fino a Ratisbona sfidando i rischi di contagio da Covid, per incontrare il fratello da tempo malato: per tutta la vita erano stati molto vicini, nonostante Georg vivesse in Germania e Josef ormai da decenni a Roma.

Erano anche diventati sacerdoti lo stesso giorno, il 29 giugno 1951. «Compagno e guida affidabile - aveva detto di lui Benedetto» Per 30 anni Georg era stato direttore del coro della Cattedrale di Ratisbona: il suo nome fu legato all'inchiesta su presunti abusi all'interno dell'istituzione. Un colpo per Benedetto, che in quel periodo aveva ingaggiato una battaglia contro la pedofilia nella Chiesa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 05:01

