Timothy Ormezzano

Nulla di serio, ma quanto basta per far scattare l'allarme di Portogallo e Juventus. Cristiano Ronaldo negli ultimi due giorni non si è allenato con la Nazionale per colpa di un'infezione all'alluce del piede destro, trattata con antibiotici. E' in serio dubbio la sua partecipazione alla prima uscita del Portogallo in Nations League, domani contro la Croazia. Con ogni probabilità l'attaccante juventino dovrà rinviare la sua caccia a quota 100: non si tratta della pensione, ma della cifra tonda di gol in Nazionale. Al momento è infatti arrivato a 99 reti (in 164 presenze), senza contare i 2 gol messi segnati con la selezione olimpica. Ronaldo si accontenterebbe di provare a raggiungere la cifra tonda martedì contro la Svezia del neo juventino Kulusevski. Nel suo mirino c'è il record assoluto dell'iraniano Ali Daei, 109 centri all'attivo in Nazionale.

La sosta per le nazionali ha già messo fuori uso Bernardeschi (lesione muscolare) per circa un mese. E con Higuain sempre più vicino alla MLS, al momento l'attacco bianconero ha gli uomini contati. Pirlo mostra comunque il bicchiere mezzo pieno, aspettando rinforzi dal mercato: Abbiamo iniziato con entusiasmo e tanta voglia. Spero di vedere già alla prima giornata i concetti su cui stiamo lavorando, anche se ora mancano tanti giocatori in nazionale e altri che devono ancora ampliare la rosa. Poi, sul core business dei bianconeri: Daremo tutto per vincere il decimo scudetto consecutivo e per arrivare fino alla fine in Champions.

Mentre Romero sta andando in prestito all'Atalanta con riscatto da circa 23 milioni e Perin è a un passo dal Genoa, prosegue intanto il testa a testa tra Dzeko e Suarez per la maglia numero 9 bianconera. La Juve avrebbe deciso di pagare un indennizzo simbolico al Barcellona, affinché liberi in fretta il Pistolero. L'ultimo ostacolo è il suo passaporto uruguaiano. I bianconeri non hanno più posto per extracomunitari, ma Suarez può richiedere la cittadinanza spagnola o quella italiana, viste le origini friulane di sua moglie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA