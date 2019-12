Shirley, la tata amata dai suoi bimbi

Gentile e sempre sorridente, soprattutto con i suoi bambini, che adesso sono disperati. Era così Shirley Ortega Calangi. In ospedale per assisterla sono accorsi familiari, datori di lavoro, tanti amici e il compagno Cristian Ghinaglia, 45 anni, che ha sperato fino all'ultimo in un miracolo. E che adesso chiede giustizia. «Shirley era una donna straordinaria, grande lavoratrice e estremamente affidabile», ha ricordato anche il sindaco Sala che al Policlinico ha incontrato parenti e amici della donna e ha portato loro il cordoglio di Milano.

La 49enne arrivata in Italia nel 2007. Un primo periodo di ambientamento lo aveva passato a Messina, insieme a un fratello. Poi si era trasferta a Milano da un'altra sorella. Sabato, uno dei pochi giorni in cui non doveva lavorare, stava andando a trovare un'amica. Appena salita sulla 90, il terribile incidente che le è costato la vita. La figlia Angie, 26 anni, è già partita dalle Filippine per dare l'ultimo saluto alla madre.(V.Gol.)

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

