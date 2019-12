Salvatore Garzillo

Il terreno di caccia della banda erano i parcheggi all'esterno delle stazioni della metropolitana, soprattutto Cascina Gobba e San Donato Milanese. Le loro prede preferite erano le Volkswagen T-Roc e T-Cross, nelle quali entravano spaccando un finestrino e disattivando il rilevatore gps con un jammer (un disturbatore di frequenze).

Le indagini della polizia stradale sono iniziate a settembre dopo una serie di furti commessi con la stessa dinamica e nei giorni scorsi hanno portato all'arresto di 5 persone, tutti membri di un gruppo strutturato per rubare auto, cannibalizzarle ed esportare i pezzi all'estero. In totale gli investigatori hanno scoperto 29 vetture nascoste in un capannone di Misinto (Monza e Brianza), già operate o in procinto di essere smontate.

Lo scorso 3 dicembre gli agenti della Stradale hanno arrestato in flagranza due fratelli italiani di C.W.C. di Carvico (Bergamo) 63 anni e G.C. 68 anni, di Grezzago (Milano) sorpresi a Segrate mentre stavano alterando con un pezzo di nastro adesivo nero la targa di un'auto rubata a Milano pochi giorni prima. I due erano il braccio operativo, giravano in auto in cerca dell'obiettivo, una volta individuato spaccavano il deflettore e sostituivano la centralina nel vano motore. A quel punto i fratelli si dividevano: uno restava sull'auto di arrivo e l'altro su quella appena forzata, insieme raggiungevano un condominio nell'hinterland, dove la lasciavano lì qualche giorno per evitare problemi. Terminata la quarantena avveniva il trasferimento nell'officina illegale di Misinto, dove il team di complici stranieri provvedeva a smontare tutte le parti utili.

La polizia ci è arrivata seguendo il segnale proveniente da un'auto esca su cui era stato installato un altro dispositivo di rintraccio satellitare. I meccanici erano due marocchini di 30 e 41 anni, e un polacco di 62, tutti incensurati. L'Interpol ha confermato agli agenti italiani che esiste un florido mercato nero di ricambi nell'est Europa, in special modo in Polonia, paese d'origine del 62enne.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA