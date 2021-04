LE PERCENTUALI

Pavesi: «Il 15% rinuncia ad AstraZeneca». Moratti: «No il 5%». Allarme rientrato e cifre smentite in Lombardia sul vaccino. Il botta e risposta arriva dalla Sanità. «Le rinunce a vaccinarsi con AstraZeneca in Lombardia sono irrisorie, piuttosto sono in aumento considerevole le domande di approfondimento e di spiegazione sul vaccino». Così l'assessora al Welfare Letizia Moratti ieri ha smentito le parole del direttore generale del suo assessorato, Giovanni Pavesi, che aveva invece espresso la sua preoccupazione per le rinunce ad AstraZeneca che a suo parere riguardava il 15% delle persone da vaccinare. «Nessun allarme-rinunce perché ad oggi è meno del 5% dei cittadini che sarebbero vaccinati con questo vaccino a rifiutare effettivamente la somministrazione», ha chiosato Moratti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 05:01

