Lombardia senza confini. Da ieri via libera per i lombardi in tutta Italia. Un primo giorno ordinato fra treni, aerei e strade, anche se le partenze per lavoro o per ritrovare i propri cari si sono subito registrate massicce.

TRENI In Stazione Centrale massicce partenze verso il Sud. Al mattino procedevano in modo ordinato le procedure per l'accesso ai treni. Nessuna coda per chi si deve sottoporre al controllo della temperatura con termoscanner. «Torno a casa dopo tre mesi. Non vedevo l'ora», racconta una ragazza in attesa del treno per Reggio Calabria delle 9.10. Le procedure sono più snelle anche perché non c'è più l'obbligo di autocertificazione per motivare il viaggio. Tanti riabbracciano i genitori (o i figli, o i nipoti), tanti vanno a casa perché studenti universitari fuori sede o professori. Dai ieri sono attive 40 Frecce da e per Milano, di cui 24 lungo la direttrice Alta velocità Torino-Milano-Roma e Napoli, dieci lungo la trasversale Torino-Milano Venezia-Trieste, sei per linea adriatica. Attivi anche 20 InterCity. E con ieri si è riattivato anche il Malpensa Express con 40 treni.

AEREI a Malpensa si vola con partenza dal Terminal 2. Alitalia ha ripreso i voli diretti tra Milano Catania e Palermo. Sono una cinquantina di voli interni, liberi anche i voli internazionali, con per esempio un volo in arrivo oggi dall'Uruguay che trasporta turisti italiani rimasti bloccati per il Covid. Resta chiuso invece almeno fino al 14 giugno Linate. Con addirittura sul tavolo l'ipotesi di ripresa dopo l'estate. Con l'apertura degli spostamenti fra regioni, a

MEZZI E STRADE Nessun problema di affollamento su bus e metro. C'è stata solo qualche chiusura dei tornelli di prima mattina, per far defluire i viaggiatori nelle stazioni della metropolitana di Sesto, Bisceglie e Porta Genova. Sono invece tornate le code per traffico intenso sulle tangenziali, in particolare sull'allaccio fra l'autostrada del Sole e la tangenziale ovest, sulla tangenziale ovest e su quella nord.

