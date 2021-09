Greta Posca

Il nubifragio annunciato è arrivato. Ha colpito duro soprattutto nel nord della Lombardia, attorno all'aeroporto di Malpensa, dove diversi automobilisti sono rimasti intrappolati in auto nell'acqua e sono stati salvati dai pompieri con gommoni.

Ieri Milano e Lombardia dalle 19 per due ore sono state investite da una pioggia violenta che ha mandato ko traffico, allagato cantine e fatto cadere rami nelle strade. Gli interventi dei pompieri si sono concentrati nella zona sud, soprattutto fra via Ripamonti e San Giuliano Milanese. Disagi a Linate, con la pista sommersa di acqua e subito inagibile. Ma è stato a Malpensa e nella zona circostante il vero incubo. In un'ora e 40 minuti sono caduti 87 millimetri d'acqua, quando sia ad aprile sia a maggio ne sono caduti 75 al mese. Aerei dirottati su altri scali, strade, piste e sottopassi allagati. E decine di persone intrappolate nelle auto. Lo scalo è stato chiuso dalle 19 alle 21.15 e riaperto solo dopo la ripulitura delle piste. Molte le squadre di pompieri impegnati a estrarre automobilisti e viaggiatori appena sbarcati, rimasti intrappolati a bordo delle loro vetture, nelle strade e nei sottopassi del perimetro esterno dell'aeroporto e appena fuori.

Quattro squadre hanno lavorato per soccorrere le persone e i lavoratori, tra cui alcuni rimasti bloccati dall'acqua nell'area Cargo e portati fuori con un gommone da rafting. Diversi i video postati da passeggeri appena sbarcati o da dipendenti che mostravano l'aeroporto sommerso dall'acqua, scale interne con la pioggia che per diversi minuti è scesa all'interno ininterrottamente e locali tecnici invasi, tra cui quello dei carrelli per i bagagli. Alcuni voli in attesa di atterrare sono stati dirottati su altri aeroporti. Problemi anche nell'area della Dogana extra Shengen, chiusa e riaperta solamente per far scendere i passeggeri atterrati con un volo intorno alle 20.25. Spaventose le immagini di auto sommerse dall'acqua fino al tetto vicino a una grande rotonda che dà accesso all'aeroporto.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

