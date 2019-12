Borja Valero bomber, per Lukaku altro errore fatale

HANDANOVIC 6,5

Presa ferrea su un tiro dalla distanza di Dalbert. Poi si supera, volando all'incrocio a sventare un'occasionissima di Badelj. Bene anche in uscita (provvidenziale una a terra su Boateng) e su Castrovilli da fuori. Sorpreso da Vlahovic nel recupero. Due punti buttati, visto che fino a quel momento la Fiorentina non era stata particolarmente pericolosa nella seconda parte di contesa.

SKRINIAR 5,5

Alla Samuel, subito duro su Boateng e Chiesa per far capire l'antifona. Non fa lo stesso con Vlahovic, che lo brucia nel finale.

DE VRIJ 6,5

Come Skriniar, molto fisico nelle battute iniziali per intimorire. Poi la mette sul senso dell'anticipo e sulla tecnica in impostazione.

BASTONI 6

Non ha colpe evidenti, se non una leggerezza su Chiesa, che poteva costare cara (43' st Godin ng).

D'AMBROSIO 5,5

Dalbert mette spesso e volentieri la freccia. In avanti sono più le palle perse che quelle conquistate e distribuite a dovere. Sotto tono.

VECINO 6

Lascia a Borja e Brozo la bacchetta, sfoderando il randello. Propositivo anche in ripartenza.

BORJA VALERO 7

Quasi scritto nel destino: a segno contro la sua Viola, senza esultare, ma con una perla di rara bellezza per il più classico del gol dell'ex. Man of the match fino alla galoppata-gol del viola Vlahovic (39' st Agoumé ng).

BROZOVIC 7

Si presenta subito con il filtrante per l'1-0 di Borja Valero. Poi dirige con maestria e sagacia tattica. Diffidato e ammonito, salterà il Genoa per squalifica.

BIRAGHI 6

Con Lirola tiene botta, più in difficoltà a tu per tu con Chiesa. Ma in avanti ribatte colpo su colpo, con due cross al bacio per Lukaku e Lautaro Martinez.

LAUTARO MARTINEZ6

Una girata in rovesciata, un colpo di testa a fil di palo e la solita quantità di corsa. A secco, ma utile alla causa (39' st Politano ng).

LUKAKU 5,5

Quando prende posizione e difende palla, non lo sposti e non gliela togli. Sotto porta un quasi gol di testa, ma ancora in sindrome Barcellona, con un'altra occasionissima divorata dall'area piccola.

CONTE 6

A cinque giorni dal semaforo rosso di Champions League, un'altra frenata imprevista in serie A contro la Viola, in pieno recupero. E primo posto condiviso con Madama Juventus.

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

