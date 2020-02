Alessio Agnelli

MILANO - Mal di rimonta: per l'Inter targata Antonio Conte sono 8 subite in stagione, con 13 punti in meno in serie A. Sbloccare il risultato non è necessariamente sinonimo di vittoria in una partita di calcio.

E, dalle parti di Appiano, il concetto sembra aver attecchito anche oltre il lecito, a giudicare dalle statistiche e dalle tante occasioni lasciate per strada dagli uomini dell'ex ct, e da situazioni di vantaggio, negli ultimi 4 mesi di uscite ufficiali. La prima beffa in rimonta in Champions League, a Barcellona, con l'immediato 1-0 di Lautaro Martinez cancellato dalla doppietta di Suarez. Poi, a Dortmund, in vantaggio di due gol a fine primo tempo e travolta da Hakimi (doppietta) e Brandt nella ripresa.

Per due ko cruciali in ottica qualificazione Chamoions. Mentre, in campionato, il dato è ancora più allargato e decisamente da allarme rosso nell'ultimo mese nell'ultimo mese d'impegni. Dal primo passo falso con il Parma, datato 26 ottobre (da 1-0 a 1-2 sino al 2-2 finale, firmato Lukaku) al Meazza, l'Inter ha subito altre 5 rimonte in serie A: a Firenze (da 0-1 a 1-1) e per ben 4 volte negli ultimi 30 giorni, con tre pareggi per 1-1(contro Atalanta, Lecce e Cagliari) e un ko nel big match di domenica con la Lazio, dopo essere passata sempre in vantaggio.

Per un totale di 6 rimonte subite e 13 punti persi, in corso d'opera, nel computo scudetto. Conte ha richiamato tutti all'ordine, «al lavoro e alla tranquillità». Possibilmente, cambiando marcia anche nelle sfide clou e, finora, quasi sempre fallite (eccezion fatta per l'1-0 del Meazza contro la Lazio, il ko di domenica all'Olimpico e quello con la Juve del 6 ottobre; in Champions il 3-2 di Dortmund e l'1-2 del 10 dicembre contro le riserve del Barça) dai nerazzurri.

Un aiuto, a stretto giro di posta, potrebbe arrivare da Samir Handanovic, in odore di rientro tra Samp (domenica) e Ludogorets (giovedì prossimo, nella sfida di ritorno di Europa League). Un altro da Stefano Sensi, in recupero per il derby d'Italia del 1° marzo, come il capitano.

