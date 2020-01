Alessio Agnelli

MILANO - A grandi passi verso Christian Eriksen. Ore calde in casa Inter per l'operazione più importante ed onerosa del mercato invernale nerazzurro. Questo pomeriggio, negli uffici londinesi del Tottenham, potrebbe andare infatti in scena il summit decisivo per il trasferimento alla Pinetina del classe '92 danese, attesissimo da Antonio Conte.

A trattare inizialmente per il club di Suning sarà Martin Schoots, agente del trequartista di Middelfart, con il numero uno degli Spurs, Daniel Levy, come interlocutore di riferimento. Ma, dall'Italia, se il lavoro ai fianchi del procuratore producesse effetti in tempi brevi, potrebbe collegarsi in conference call, per gli ultimi dettagli e per il closing, anche Beppe Marotta. Sul piatto una nuova offerta di 18 milioni, bonus (2-3 milioni) inclusi, vicinissima ai 20 di richiesta Tottenham, al momento insindacabili e pretesi da Levy. E pro Inter anche la volontà di Eriksen, già d'accordo su durata e ingaggio del nuovo contratto con i nerazzurri (4 anni e mezzo a 9 milioni a stagione) e, nella giornata di martedì, a colloquio con il patron degli Spurs per chiedere di essere liberato verso Milano.

Servono solo due passi indietro del Tottenham o due in avanti di Suning, a questo punto pronta anche ad arrivare a quota 20 per far quadrare i conti. Ma Christian Eriksen la sua scelta l'ha già fatta: l'Inter di Conte. Con Gabriel Barbosa a coprire l'esborso cash per il danese quasi totalmente. In dirittura d'arrivo infatti anche la trattativa tra Inter e Flamengo per la cessione a titolo definitivo del centravanti brasiliano al club di Rio. L'offerta carioca è di 16 milioni di euro per l'80% del cartellino. L'Inter vorrebbe mantenere la percentuale di controllo più bassa possibile su Gabigol (5%, 10% al massimo), alzando la quota cash tra i 18 e i 20 milioni.

E ad altezza Eriksen, per intenderci. Sulla via di Napoli invece Matteo Politano, a un passo dalla Roma e ora vicinissimo agli azzurri. Ieri il blitz milanese del ds partenopeo Giuntoli ha prodotto una bozza d'intesa con i nerazzurri per il prestito oneroso (a 2 milioni) dell'ex Sassuolo fino a giugno, con annesso obbligo di riscatto. Si tratta ancora sulla valutazione di Politano: 25 milioni per l'Inter, 20 per il Napoli. Come contropartita, potrebbe entrare nella trattativa anche Fernando Llorente (ipotesi che escluderebbe Giroud, in stand by). E dai giocatori sono arrivati i primi segnali d'apertura.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

