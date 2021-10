Oroscopo di Paolo Fox weekend del 16-17 ottobre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 16-17 ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. In amore ci sono buone opportunità da dover sfruttare nel corso del fine settimana visto che Venere torna favorevole. Sul lavoro ci sono diverse situazioni da dover verificare. Momento di recupero.

TORO. La Luna sarà opposta nel weekend, questo significa che bisognerà fare attenzione alle finenze. Nella giornata però potrete recuperare il vostro rapporto con il partner.

GEMELLI. Venere sarà opposta nei prossimi giorni, questo comporterà una certa agitazione nella coppia e sul lavoro dove servirà essere molto diplomatici. Cercate di approfittare per rilassarvi.

CANCRO. Siete alla ricerca di nuove esperienze e questo è il momento migliore per poterle fare. Nella giornata di sabato potrete vivere un momento di grande passione. Stato psicofisico ideale.

LEONE. Non affrontate discussioni nel weekend, ma cercate di rimandarle a momenti migliori. In questo periodo non mancano gli stimoli e da sabato potrete vivere un lento recupero. Decisioni importanti sul lavoro.

VERGINE. In questo momento dovrete sostenere spese esagerate. Cercate di godervi del tempo libero con il partner nel corso del fine settimana, siete provati dalla troppa stanchezza.

BILANCIA. Nel fine settimana ci saranno belle emozioni da vivere, soprattutto nella giornata di sabato. Una vittoria potrebbe essere in arrivo, ma fate attenzione alle spese, in questo momento sono un po' troppe.

SCORPIONE. Dovrete fare delle riflessioni importanti sul lavoro, cercate di sostenere discorsi impegnatici. Nella giornata di sabato potrebbero esserci delle incomprensioni sentimentali.

SAGITTARIO. Nel fine settimana saranno favoriti i cuori solitari, ma fate attenzione alle parole di troppo. Miglioramenti professionali in vista,anche se la fatica si fa sentire.

CAPRICORNO. La luna torna favorevole nei prossimi giorni, questo potrà favorire dei chiarimenti con il partner, ma è meglio mantenere la calma, per alcuni sarà importante prendere un momento di pausa.

ACQUARIO. Le relazioni professionali sono favorite, ma state vivendo un momento in cui è importante doversi divertire, cercate di fare attenzione agli amori che nascono fuori dalla coppia.

PESCI. Chi vuole può ricucire uno strappo. Nella giornata di sabato potrebbe esserci una situazione sentimentale da chiarire. Una richiesta non sarà esaurita.

