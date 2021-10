Oroscopo di Paolo Fox, la classifica per la settimana dall'11 ottobre: i segni sul podio

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana dall'11 ottobre va in onda come ogni mattina a I Fatti Vostri. Oggi, essendo lunedì, l'astrologo tra i più famosi della televisione, ha fatto le sue previsioni stilando la consueta classifica in base alla fortuna in amore e sul lavoro. Sul podio degli astri l'Acquario, il Sagittario e il Leone. Fanalino di coda della classifica il segno dei Pesci.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX, LA CLASSIFICA

PESCI All'ultimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno zodiacale dei Pesci. Venere dissonante questa settimana vi porta qualche turbamento soprattutto in amore. C'è anche chi rimpiange di aver fatto una cosa.

ARIETE All'undicesimo posto il segno dell'Ariete, che non ha avuto vita facile quest'anno. La settimana va a rilento, ma tranquillizzatevi perché il 2022 sarà importante grazie all'arrivo di Giove.

VERGINE Al decimo posto il segno della Vergine. Le cose che avete desiderato in passato non vi soddisfano più. Volete cambiare, mentre dal punto di vista sentimentale ci vuole un po' di attenzione.

GEMELLI Settimana importante per i Gemelli noni. Avete Sole e Mercurio favorevoli, ma c'è qualcosa che non va nel rapporto con gli altri. Avete bisogno di stimoli, attenzione alla noia con Venere in opposizione.

SCORPIONE Il segno dello Scorpione, invece, si colloca all'ottavo posto della classifica dell'astrologo. Avete una grande energia. Settimana interessante con un picco massimo nel weekend.

TORO Notizie rassicuranti per il segno del Toro, che ritroviamo al settimo posto della classifica. Non mollate mai e c'è un buon cielo per i sentimenti. Il consiglio è di approfittarne.

CAPRICORNO Buon periodo per il Capricorno. Siete determinati e forti, ma per alcune dissonanze non potete aspettarvi più del sesto posto in classifica. Avete fastidi in casa e problemi con i soldi.

CANCRO Al quinto posto il segno del Cancro. In questo periodo dovete lasciarvi andare alle relazioni e ai sentimenti perché vivete di emozioni. Concluderete qualcosa sul lavoro entro il mese di febbraio.

BILANCIA Il segno della Bilancia sfiora il podio guadagnando un quarto posto in classifica. Avete una luce addosso, se c'è un problema dovete attivarvi e tentare di risolverlo ora. Le stelle vi aiutano.

LEONE Al terzo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno zodiacale del Leone. Per i leoncini questa settimana le sperimentazioni funzionano e l'amore è avvantaggiato da Venere favorevole.

SAGITTARIO Al secondo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il segno zodiacale del Sagittario. Pianeti in buon aspetto fanno vivere una settimana positiva in tutti i campi, dall'amore al lavoro.

ACQUARIO Si conferma l'ottimo periodo per l'Acquario, al primo posto. Settimana importante con Giove e Saturno nel segno. Responsabilità, novità e grande voglia di vivere le amicizie, specie amorose.

