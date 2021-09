L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 20 settembre: la classifica e i segni sul podio

Torna l'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 20 al 26 settembre 2021. Il noto astrologo ha condiviso con i telespettatori de I Fatti Vostri le previsioni delle stelle per tutti i 12 segni zodiacali. Ha anche stilato la classifica in base alla fortuna in amore e sul lavoro. Ecco i segni sul podio.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DAL 20 AL 26 SETTEMBRE 2021

ARIETE All'ultimo posto l'Ariete. Dovete recuperare energie, mentre questa settimana ci saranno delle forti tensioni. Abbiate pazienza: state portando avanti dei progetti che forse sono in ritardo.

CAPRICORNO Al penultimo posto il segno del Capricorno. Potreste avere qualche problema sul lavoro, ma non vi scoraggiate. Dovreste cercate di concentrarvi un po’ di più sui sentimenti.

ACQUARIO Al decimo posto l'Acquario. In questo periodo è difficile stare sereni. Cercate di calmarvi perché solo così riuscirete a ritrovare il vostro equilibrio.

CANCRO Il Cancro è nono. Questa è una settimana di riflessione. Tra mercoledì e giovedì vi sentirete contro tutti. Dovete pensare a quello che farete nei prossimi mesi. Tra gennaio e aprile Giove sarà molto positivo.

SCORPIONE Ottavo posto per lo Scorpione. Dovreste essere più concreti nelle scelte che fate. L’amore con Venere in buono aspetto va bene, quindi dovreste concentrarvi un po’ di più sui sentimenti.

TORO Questa è una settimana intermedia per il segno del Toro, al settimo posto. Le ultime due settimane avete avuto un bel periodo, ora c’è un lieve calo ma nulla di preoccupante. Venere è in opposizione, cercate di essere meno litigiosi con il partner.

LEONE Al sesto posto della classifica il segno del Leone. Saturno è opposto, ma vi aiuta nei cambiamenti. Ci saranno belle novità nell’ambito professionale.

PESCI Al quinto posto i Pesci. Questa settimana Venere è positiva e domenica sarà la giornata migliore. In amore siete protetti e sul lavoro le cose miglioreranno. Godetevi ciò che vi capita.

SAGITTARIO Sfiora il podio il Sagittario. Potete mettervi in gioco e riscoprire qualche passione. Siete focalizzati sul futuro, ma l'astrologo consiglia di pensare al presente e non a ciò che sarà.

VERGINE Sul gradino più basso del podio la Vergine. Questo è un cielo che continua a essere molto importante per questo segno. Avrete fino a marzo delle buone soluzioni, soprattutto nel lavoro.

GEMELLI Al secondo posto della classifica il segno dei Gemelli. Questa è una bella settimana per voi, specialmente nella giornata di sabato. Non mancheranno le riconferme. Sono in arrivo dei bei successi personali, anche in amore.

BILANCIA Al primo posto della classifica la Bilancia. Le cose vanno molto meglio rispetto alla primavera scorsa. Le giornate di metà settimana sono le più importanti. Se accanto a voi avete un partner, la vostra forza aumenterà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 13:39

