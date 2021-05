L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 17 maggio, ecco la classifica: segni d'aria favoriti, tensioni per il sagittario

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della Settimana che va da lunedì 17 maggio a venerdì. L'astrologo famoso della televisione in diretta dallo studio de I Fatti Vostri stila la consueta classifica settimanale e fa le previsioni per ogni segno zodiacale. Appuntamento imperdibile e come dice sempre Paolo Fox «Non credete ma verificate». Questa settimana buone notizie per i segni d'Aria.

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DI PAOLO FOX

SAGITTARIO Al dodicesimo posto il segno del Sagittario. Siete un po' in conflitto con voi stessi o forse siete in bilico tra due relazioni. Spesso la noia è cattiva consigliera e fa nascere qualche dubbio. Il consiglio è di eliminare qualche pensiero di troppo e di svagarsi il prima possibile.

VERGINE All'undicesimo posto la Vergine. Venere e Mercurio sono dissonanti, ma sono pianeti veloci e il loro transito è fugace. Passerà, ma avete una situazione di carattere pratico ed economico da gestire. Avete problemi nell'ambiente in cui vi trovate. Dal 13 Giove in opposizione, poi si risolve tutto. Amore non pervenuto.

SCORPIONE Al decimo posto della classifica di Paolo Fox il segno dello Scorpione. Giornate interessanti nel corso di questa settimana, ma non siate cervellotici. Così le cose sembrano difficili da sistemare. L'amore niente di eclatante, ma va meglio.

ARIETE Al nono posto della classifica di Paolo Fox il segno dell'Ariete. Siete rimasti chiusi per troppo tempo, avete voglia di rimettervi in gioco, ma potreste essere più suscettibili. Ci vuole un po' di pazienza. Venere favorevole per i sentimenti.

TORO All'ottavo posto della classifica di Paolo Fox il segno del Toro. Fatevi aiutare perché vi sentite molto stanchi. Adesso tutto quello che vivete deve essere più concentrato. Dal punto di vista sentimentale la situazione è stabile.

PESCI Il segno dei Pesci viene collocato, invece, al settimo posto della classifica settimanale di Paolo Fox. Avete fatto pace con voi stessi? In amore siete distaccati, come se non vi sentiste capiti. Attenzione a non creare guai.

CAPRICORNO Capricorno al sesto. State molto attenti a non eccedere con la testardaggine. Non dovete affligere voi stessi e chi vi circonda. Voi cercate sempre la perfezione e fino a quando non vi sentite appagati non vi sentite tranquilli. Non trascinate le tensioni nei rapporti.

LEONE Al quinto posto della classifica di Paolo Fox il segno del Leone. Via libera alle emozioni perché nei sentimenti andrà meglio. Resta dubbiosa la situazione lavorativa perché o avete raggiunto l'apice o siete sotto pressione.

ACQUARIO Sfiora il podio e va al quarto posto l'Acquario. Datevi da fare perché è un momento di forza. Chi ha il coraggio di evadere dalla noia e di realizzare un progetto sarà felice. Se avete paura siete insoddisfatti. Buona la settimana.

GEMELLI Buon periodo per i Gemelli, che vanno al terzo posto della classifica settinamale di Paolo Fox. Se siete bravi e avete una qualità dovete mostrarla per non perdere le occasioni che vi si presentano, soprattutto a giugno.

CANCRO Il segno del Cancro al secondo posto della classifica. Non trascinate emozioni negative. Adesso non avete paura di mandare a quel paese qualcuno. Amicizie che nascono ora potrebbero diventare importanti nei prossimi mesi.

BILANCIA I segni di Aria sono protagonisti. La Bilancia al primo posto. Avete progetti per il futuro e siete motivati sul lavoro e nelle emozioni. È il momento giusto.

