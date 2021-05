Oroscopo del weekend di Paolo Fox, ecco la classifica segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 15-16 maggio. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox della Settimana: le previsioni segno per segno e la classifica

PESCI. Ultimo posto per i pesci che nel fine settimana hanno solo due stelle. Nonostante Giove sia entrato nel vostro segno, tuttavia in questi giorni ci sono altri pianeti che mettono in discussione le vostre emozioni. Alcuni potrebbero sentirsi inconsolabili. Tra sabato e domenica cercate di concentrare le vostre risorse, la situazione migliorerà.

LEONE. Continua ad essere un momento pesante per il Leone che sta vivendo una situazione molto variabile, così come il vostro umore. Tendete a non accontentarvi e quindi quando non riuscite a portare a termine un progetto diventate malinconici. Questo è un weekend in cui sarete un po’ a disagio, specialmente in amore.

SCORPIONE. Dalla fine di aprile siete alla ricerca di un equilibrio che però non riuscite a trovare. Spesso vi concedete così tanto alle persone che vi stanno intorno che alla fine non resta nulla per voi. Siete un po’ stanchi e avete poche risorse di energia. Non demoralizzatevi.

VERGINE. State vivendo settimane particolari, in cui ci sono state anche delle dispute. Questa situazione favorisce a creare tensioni e in questo momento è difficile mantenere la calma. Cercate di essere pazienti. In questo momento vi trovate in mezzo a persone poco chiare, state attenti.

ARIETE. Solitamente amate le sfide e le situazioni complicate, ma in questo momento tutto ciò vi crea agitazione e vi porta molta stanchezza. Cervate di dare tempo al tempo e di recuperare le energie. Tenete sotto controllo il nervosismo.

BILANCIA. Finalmente chi ha un grande amore potrà prendere una decisione importante con il partner. Tutto quello che fate nel 2021 potrà essere molto importante per i prossimi anni, ma voi state seguendo la strada giusta. Non lasciatevi troppo influenzare dal parere degli altri.

GEMELLI. Questo è un buon periodo per chi vuole trovare dentro si sé le risposte. In questo periodo potrete liberare tutto il vostro fascino. Cercate di mantenevi così perché adesso vi sentite particolarmente stabili. L’oroscopo vi protegge, soprattutto in questo fine settimana.

TORO. Urano nel segno porta cambiamenti. Saturno, tuttavia, è dissonante dunque molti di voi sono convinti di quello che fanno ma ci sono delle variazioni da tenere in conto. Sarete chiamati a fare delle scelte, ma approfittate di questo bel periodo.

SAGITTARIO. Il cielo non è complicato, ma dovrete fare un po' di chiarezza in amore. Il weekend resta interessante e magari potreste approfittare per prendere qualche scelta. Cercate di essere certi di quello che dite se volete aprirvi con qualcuno.

CANCRO. La Luna è positiva in questo fine settimana. Giove è positivo e state facendo delle scelte importante, sia in amore che nel lavoro. Cercate di aprirvi di più nei vostri sentimenti, questo è un buon periodo per farlo.

CAPRICORNO. Sarà un weekend particolare perché avrete delle buone risorse. Cercate di non esagerare con gli sforzi, specialmente domani e dopodomani.

ACQUARIO. Nel fine settimana ci sarà un cielo importante per le relazioni e per gli incontri. Cercate di pensare a quello che volete fare a livello amoroso e sentimentale, adesso potete prendere delle belle decisioni. Non sottovalutate nuove ipotesi di lavoro, ma fate sempre attenzione all’aspetto economico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA