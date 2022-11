Oroscopo Paolo Fox weekend 5-6 novembre: grandi sentimenti per i Pesci, contrasti in amore per il Cancro

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 5-6 novembre. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà nei vari campi (amore, fortuna, lavoro) in questo weekend.

ARIETE. Sarà un fine settimana notevole sul fronte sentimentale per i nati del segno. La Luna dalla vostra parte porta fiducia in amore. Anche se Giove non è più nel segno sarete in grado di mettere insieme idee valide sul lavoro.

TORO. Nel corso del weekend Venere non sarà positva per voi, i single saranno sfavoriti e chi è in coppia potrebbe essere frainteso. Sul fronte professionale a guidarvi ci sarà Giove in sestile, ma con Mercurio opposto non potete dare tutto per scontato.

GEMELLI. I sentimenti saranno scoppiettanti nelle prossime giornate, con la Luna nel segno vi sentirete più vicini al partner. Giove non sarà sempre positivo, ma voi avrete idee e conoscenze a sufficienza da riuscire a fare comunque un buon lavoro.

CANCRO. Il fine settimana vedrà qualche contrasto in amore per voi. Anche se Venere in buon aspetto vi renderà davvero romantici, la Luna in quadratura potrebbe creare qualche malinteso di troppo. Nel lavoro sarete ben concentrati sui vostri impegni grazie a Mercurio, e con Giove in trigono potreste ottenere risultati sopra le aspettative.

LEONE. La Luna in aspetto positivo risolleva il vostro morale sul fronte amoroso, con il partner ci sono ancora delle cose da sistemare, ma se avete recuperato buon senso e lucidità, forse potreste finalmente recuperare terreno. Alcuni progetti richiedono tempo sul lavoro, non perdetevi d'animo.

VERGINE. Il vostro cielo non sarà particolarmente influente ma riuscirete a vivere un rapporto discreto e affiatato. In ambito lavorativo potrete ancora contare su Mercurio in sestile.

BILANCIA. Nel corso del fine settimana potreste essere un po' distratti. In amore la Luna è in opposizione e potrebbe allontanarvi dal partner. Sul lavoro non vi mancano idee ed energie, potrete mettere insieme buoni progetti.

SCORPIONE. Sul fronte amoroso per i nati del segno è un periodo favorevole, grazie a Venere. In ambito lavorativo riuscirete a dare il meglio di voi quando avrete dietro delle garanzie.

SAGITTARIO. La Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi consentirà di godere di una discreta intesa di coppia, ma sarà positiva anche per i cuori solitari. Marte vi toglie energie sul fronte professionale, alcuni progetti potrebbero risultare difficili.

CAPRICORNO. Il fine settimana sarà tra alti e bassi per l'amore, oltre al romanticismo dovrete avere anche buon senso nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee in mente, che se ben sfruttate possono rivelarsi proficue.

ACQUARIO. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro e trovare la giusta sintonia non sarà facile, né per la coppia, né per i single. Mercurio potrebbe causare qualche imprevisto sul lavoro, ciò nonostante, ricordatevi che avete abilità e competenze a sufficienza da riuscire a fare bene.

PESCI. Venere, Giove e Mercurio in questo fine settimana saranno tutti dalla vostra parte, questo significa che potrete ottenere discreti successi, soprattutto sul fronte professionale. Non mancherà l'intesa in amore e potrete vivere momenti di grande tenerezza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 10:13

