Oroscopo di Paolo Fox del weekend 22-23 maggio: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 22-23 maggio. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

Ariete. Nel fine settimana avrai voglia di trasgressione e questo è proprio il momento giusto per farlo. Chi ha avuto problemi in amore può recuperare.

Toro. La giornata di sabato invita alla cautela, soprattutto se negli ultimi giorni ci sono state delle discussioni. Cercate di sfruttare la giornata per tendere la mano alle persone che hai ferito con i tuoi comportamenti.

Gemelli. Stelle interessanti nella giornata di sabato. Cercate di superare le incomprenzioni, ma se proprio non ci riuscite cercate almeno di rimandare le discussioni alla prossima settimana.

Cancro. Nel fine settimana finalmente potrete rivelervi rispetto ai giorni passati. Alcuni hanno avuto un atteggiamento aggressivo nei vostri confronti, a volte anche poco rispettoso. Chiedete spiegazione e pretendente le scuse.

Leone. Cercate di rimanere calmi e non agitatevi inutilmente nel fine settimana. Non tutti capiscono che quando vi arrabbiate lo fate perché ci tenete veramente a quella persona.

Vergine. Le stelle del fine settimana sono molto particolari. Siete stanchi a causa delle vostre numerose concessioni sul lavoro, ma in amore le cose vanno molto bene e questo vi aiuterà a recuperare energie fisiche e mentali.

Bilancia. La gioranata di sabato sarà un po' particolare e potrebbe portare dubbi e perplessità che rischiano di condizionare la vostra giornata. Cercate di staccare la spina, soprattuo per quanto concerne l’amore.

Scorpione. Nella giornata di sabato potrebbe esserci qualche tensione di troppo. Il malessere che provate è causato dallo stress accumulato a causa dei tanti impegni lavorativi. La situazione a livello fisico non è migliore, anzi.

Sagittario. Di solito preferite scappare dalle situazioni difficili, ma questo weekend vi toccherà affrontarli. Cercate di gestire i vostri problemi a testa alta.

Capricorno. La giornata di sabato alimenta buone emozioni. Chi è in cerca dell'amore potrebbe fare conoscenze interessanti, mentre chi ha un partner potrebbe riprovare sensazioni quasi dimenticate.

Acquario. La Luna favorevole porta un cielo elettrico. Avete molte energie e molta voglia di fare. Se vi metterete in gioco, come fare sempre, potrete coinvolgere le persone che vi stanno intorno.

Pesci. Chi ha chiuso una relazione può guardare al futuro con fiducia. Già dal weekend torna la voglia di amare.

