L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 31 maggio: i segni favoriti

Arriva l'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 31 maggio al 6 giugno. L'astrologo, volto famoso della televisione, fa le sue previsioni per tutti i segni zodiacali, nonostante la stagione de I Fatti Vostri sia terminata. Chi segue l'oroscopo sarà curioso di conoscere il futuro imminente nei sentimenti e sul fronte professionale, ma come dice sempre Paolo Fox «Non credete ma verificate».

OROSCOPO PAOLO FOX DELLA SETTIMANA 31 MAGGIO – 6 GIUGNO 2021

ARIETE Settimana in netto miglioramento soprattutto per i sentimenti. State ritrovando la fiducia nel vostro compagno o compagna e il periodo è migliore rispetto a mesi fa. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti e se possibile dopo averli portati a termine godete del meritato riposo.

TORO I sentimenti si risvegliano e potete incontrare qualcuno, ma non sarà semplice far nascere qualcosa di serio soprattutto all'inizio. Cercate di capire se ne vale davvero la pena. Rilassatevi e non esagerate con le polemiche, chi vi circonda potrebbe annoiarsi. Sul lavoro recupererete.

GEMELLI Questo è il periodo del Gemelli, segno tra i più fortunati. L'amore sarà grande protagonista, mentre sul piano professionale potranno esserci opportunità da cogliere al volo. In questa settimana tanti pianeti saranno favorevoli. L'astrologo però sconsiglia di firmare adesso un contratto.

CANCRO Per i Cancro Venere sta per tornare protagonista e questo significa grandi opportunità in amore, soprattutto per chi è single. Sul lavoro dovrete affrontare qualche problema e rinuncia. Attenzione a chi vuole ostacolarvi sul lavoro.

LEONE A chi appartiene al segno del Leone Fox raccomanda prudenza. Ci sono parecchi ostacoli da superare sotto ogni punto di vista, in particolare sul lavoro. Per i nuovi progetti cautela, novità nelle relazioni per chi è single da tanto tempo.

VERGINE Sul lavoro questa settimana la Vergine è protetta da un cielo interessante. Diverso è il discorso per l'amore. Ci sono tante cose da chiarire in famiglia e con il partner, fatelo prima che sia troppo tardi. Nuovi progetti in vista.

BILANCIA La Bilancia riparte e si dà da fare. Sul lavoro cercate di mantenere la calma, specialmente con i colleghi. Sul fronte professionale attendete delle conferme. L'importante è che abbiate sempre fiducia in voi stessi. Il peggio è passato.

SCORPIONE Settimana all’insegna della tensione per lo Scorpione. La Luna dissonante porta nervosismi sul lavoro e nella vita privata. Alcuni colleghi possono farvi perdere la pazienza e farvi arrabbiare. Attenzione all'umore e al benessere.

SAGITTARIO Luna e Saturno favorevoli portano grandi prospettive per lo Scorpione. In amore potete recuperare dopo un periodo complesso. Sul lavoro troverete fiducia in voi stessi e negli altri. La settimana nel complesso è positiva.

CAPRICORNO Le stelle sostengono il Sagittario e lo aiutano ad affrontare gli ostacoli con fiducia. Sul lavoro siete chiamati a prendere una scelta importante per il futuro, ma siete molto indecisi. Fatevi consigliare, Giove aiuta a riportare la calma.

ACQUARIO La Luna è nel segno dell'Acquario. Nuovi progetti e risposte in arrivo. Avete tanti pianeti dalla vostra parte. Sul lavoro sono favoriti i giovani, che possono finalmente togliersi delle soddisfazioni e dimostrare il proprio valore.

PESCI Per i Pesci cambiamenti sentimentali in arrivo. Sul lavoro tanta soddisfazione. A giugno sul lavoro possono aprirsi nuove strade e opportunità.

