Oroscopo di Paolo Fox del weekend 29-30 maggio: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 29-30 maggio. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

ARIETE. Fate attenzione a qualche screzio in amore, nel corso della serata di sabato potrebbero esserci delle tensioni. Sul lavoro cercare di prendere tempo.

TORO. Buona energia sul lavoro, si recupera dalla giornata di sabato ma cercate di tenere sotto controllo l'agitazione. Bisogna costruire un futuro migliore.

GEMELLI. Alcuni di voi sono alla ricerca di un nuovo amore, domani potrebbe essere la giornata positiva per i sentimento. Giove resta opposto sul lavoro, fate attenzione alle dispute.

CANCRO. Fate attenzione alle controversie in amore, domani potrebbero esserci delle polemiche che rischiano di diventare eccessive. Si recupera sul lavoro.

LEONE. Vi sentite molto affaticati sul lavoro, cercate di essere accomondanti le provocazioni lasciano il tempo che trovano. Domani coppie in difficoltà.

VERGINE. Fate attenzione a un tradimento. Da domani la Luna è favorevole, chi deve definire un lavoro potrà farlo.

BILANCIA. In questo weekend potreste risentire di un lieve calo in amore che deve essere protetto. Bene invece il lavoro, alcuni di voi vorrebbero poter cambiare stada.

SCORPIONE. La Luna nel segno aiuta l’amore, cercate di rimandare le discussioni e godetevi il fine settimana. Domani inizia una fase di recupero sul lavoro.

SAGITTARIO. L'amore va a gonfie vele per i nati del segno, sabato sarà una giornata interessante. Cielo che favorisce i nuovi progetti, ma qualcuno dovrà risolvere qualche problema.

CAPRICORNO. Periodo buono prìer i sentimenti, ma nel weekend potrebbe nascere qualche discussione. Arriva il successo sperato sul lavoto, già da domani ci sarà molto da fare.

ACQUARIO. Cercat di evitare troppe distrazioni in questo momento, il cielo promette un periodo elettrizzante. Evitate discussioni ed entro la fine del mese potrete risolvere i problemi che vi interessano.

PESCI. Cielo complesso in amore, ma dal prossimo mese si recupera. Alcuni di voi dovranno fronteggiare dei problemi personali, cercate di non trascurare i colleghi.

