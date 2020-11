Positivi al Covid il capo e 4 membri dello staff della Casa Bianca: contatti stretti con Trump

WASHINGTON - Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha contratto il coronavirus. Lo riportano alcuni media Usa. Meadows è stata una delle pochissime persone a restare al fianco di Donald Trump quando il presidente americano è rimasto a sua volta contagiato ed era in isolamento alla Casa Bianca. I due sono spesso rimasti insieme a lavorare nella stessa stanza anche nell'ospedale in cui Trump è stato ricoverato. L'agenzia Bloomberg riporta come anche un membro dello staff della campagna elettorale del presidente è risultato positivo al Covid. Meadows è stato sempre al fianco di Trump nel tour de force finale dei comizi elettorali del presidente, e la notte dell'Election Day, il 3 novembre, era al party organizzato alla Casa Bianca per seguire i risultati del voto e al quale erano presenti almeno 25 invitati.

ALTRI MEMBRI POSITIVI

Oltre al capo di gabinetto, almeno altri quattro membri dello staff della Casa Bianca sono risultati positivi al Covid, riportano alcuni media Usa citando fonti dell'amministrazione. Il timore è quello di un nuovo focolaio. Intanto sui social girano le immagini di Meadows che il giorno delle elezioni visita insieme a Donald Trump il quartier generale della campagna elettorale, in un evento affollato di persone senza mascherine. Altre immagini lo ritraggono tra i 250 invitati al party della Casa Bianca la notte dell'Election Day.

Sabato 7 Novembre 2020, 07:48

