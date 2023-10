Moda sulla Luna: Prada disegnerà le tute ufficiali della missione Nasa Artemis III

di Redazione Web

La moda italiana di Prada porta lo stile fin sulla Luna grazie alla collaborazione con Axiom Space con cui curerà il design delle tute spaziali degli astronauti. L'annuncio dell'accordo tra la casa di moda di Milano e la compagnia spaziale del Texas è stato fatto questa settimana e interesserà la missione Nasa Artemis III prevista per il 2025, come riportato da The Guardian.

Si tratta del primo viaggio verso la Luna con un equipaggio vero e proprio dall'Apollo 17 nel 1972.

Gli ingegneri di Prada lavoreranno fianco a fianco con il team di Axiom Space nel corso dell'ideazione e del design, e interagiranno costantemente per sviluppare soluzioni efficaci a livello di materiali e inserti che possano proteggere gli astronauti dalle eventuali problematiche ambientali presenti sia nello spazio che sulla Luna.

Prada e Axiom Space: come funzionerà la collaborazione

L'amministratore delegato di Axiom Space, Michael Suffredini, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di collaborare con Prada per la realizzazione della tuta spaziale a mobilità extraveicolare di Axiom.

Il direttore marketing di Prada, Lorenzo Bertelli, ha sostenuto il progetto in quanto «celebrazione della potenza della creatività e innovazione umana nell'evoluzione della civiltà». Poi, ha aggiunto: «Siamo onorati di far parte di questa missione storica, al fianco di Axiom Space. Per decenni abbiamo sperimentato, ci siamo mantenuti all'avanguardia sia a livello tecnologico che di design, e ora possiamo applicare tutto ciò che abbiamo imparato nello sviluppo di una tuta spaziale per Artemis».

Artemis III è la prima missione Nasa diretta al polo sud e composta da un equipaggio, che include, inoltre, la prima donna e la prima persona di colore. Secondo la Nasa, gli astronauti faranno foto e video della superficie lunare, oltre a indagarne la geologia e riportare vari campioni: «Le informazioni e i materiali che saranno raccolti dagli astronauti di Artemis III ci aiuteranno a comprendere meglio la misteriosa regione del polo sud, ma anche della Luna in generale e il nostro sistema solare».

