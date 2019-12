Regali di Natale, i cofanetti beauty: l'idea che ti fa bella

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

Arriva il momento di pensare ai regali di Natale e i prodotti beauty sono la soluzione ideale. Dalle creme al makeup, in questa occasione che i brand danno il meglio proponendo cofanetti che racchiudono elisir di giovinezza e trucchi glam scintillanti, a portata di tutte le tasche.Le amanti del maquillage non potranno perdere queste chicche da regalare ad amiche, sorelle e cugine. Il marchio di Rihanna, Fenty Beauty, ha pensato ai Glossy Posse mini gloss bomb collection, un'edizione limitata di lucidalabbra con all'albe in 4 nuances con il colore bestseller. Tra i kit più fantasiosi c'è il Top Faced Gingerbread Bronzed et Kissed, con terra abbronzante Gingerbread Tan Limited e rossetto mat Peach Kids al biscotto. La particolarità? La pochette che contiene i prodotti è proprio a forma di omino pan di zenzero. Anche il cofanetto sorpresa di Sephora, il Frozed Party, fa venire l'acquolina in bocca: somiglia alla confezione tipica dei panettoni. Dentro c'è tutto l'occorrente per una beauty routine golosa: maschera occhi al melograno, quella per il viso all'ananas, mentre per le labbra c'è la classica al burro di karité.Il cofanetto di Caudalìe Vinosource è ideale per combattere il freddo e l'invecchiamento precoce. Questo elisir di bellezza è formato dal Sérum Sos Désalterant, un vero trattamento idratante d'urto da usare tutto l'anno e la Crema Sos Hydratation Intense, dalla texture morbida e cremosa, da applicare dopo il siero per una sensazione di comfort immediata e un'idratazione profonda. (A.Vil.)riproduzione riservata ®