Natale, i colori delle feste onorati con il giusto look

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

Nell'aria c'è profumo di festa. Ed ogni festa che si rispetti va onorata con un giusto look, possibilmente in linea con il tipo di celebrazione. Quando di parla di Natale, poi, il discorso si fa ancora più complesso, perché, oltre ad essere la festività più amata dai bambini, e anche quella che possiede un vero codice cromatico, delle tonalità di riferimento. Il rosso e il verde fanno tradizione, calore, famiglia. Il bianco ricorda la neve, sogno di ogni bimbo nella notte di Santa Claus. Un codice silenzioso, che però viene spesso utilizzato nell'abbigliamento indossato durante quei giorni festosi.Come tonalità, oltre ad essere particolarmente accogliente, il red simboleggia la passione, l'amore, la sensualità. Nella sfumatura del Merlot tanto in voga quest'anno, poi, è glam allo stato puro. Lo sa bene Tom Ford che ha giocato con le sfumature delle diverse texture per il suo tailleur: la giacca in velluto fa contrasto con il pantalone in seta cangiante Red. A mitigare l'outfit un maglione a collo alto qualche tono più scuro. Il verde degli abeti natalizi è rivisitato in chiave austera ma chic da Stella McCartney, con il suo long dress in maglia, fondo color smeraldo e fantasia geometrica black, da indossare con i Wellington boot realizzati per Hunter. Bianca, candida come la neve, è la sfumatura più cool e delicata tra quelle delle feste, da vera regina dei ghiacci, soprattutto quando si adotta un total look come quello di Alberta Ferretti. Il montone bianco ottico si abbina perfettamente ai pantaloni e allo stivaletto anni 80. L'unico punto di contrasto è il maglione pesante, bianco burro. Sul fronte stampe la più iconica durante le feste è senza dubbio il tartan, declinato quest'anno in modo del tutto originale da Riccardo Tisci per Burberry sui toni dell'arancione. E per i party maliziosi, ecco Blumarine con il suo abito da sera lungo e vaporoso, dalle linee eteree e sexy in chiffon o in pizzo Chantilly.