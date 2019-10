Jesus Sneaker, sold out la Nike con crocifisso e acqua santa nelle suole: costa 3.000 dollari

Highest Bid: $1850 Air Max 97 MSCHF x INRI Jesus Shoes Sz. 9 https://t.co/qY33ItMA5C #airmax pic.twitter.com/A9mDsqdpBT — StockX Live Feed (@StockXLive) October 13, 2019

, una convivenza non sempre felice. Ma, sicuramente, un binomio che fa parlare. E infatti. Un brand di Brooklyn, il, ha customizzato alcune paia didestinate ai più devoti e praticanti dei modaioli e ha creato così la. Incastonato tra i lacci undorato, sulla suola lo stemma dele sul bordo una citazione dal"MT 14:25". E non è finita qui. Il pezzo forte della santissima sneaker è la suola, dove sono contenuti 60 cc diprelevata dale benedetta da un sacerdote. Il prezzo? Tre mila dollari al paio.Non è stata una chiamata divina o vocazione innata a convincere, direttore commerciale dellaMSCHF, a lanciare sua santità di sneaker sul mercato, ma tutt'altro. A ispirare Greenber, di credo ebreo, è stata la volontà di prendere in giro la moda delle capsule collections e delle collaborazioni una tantum tra grandi brand di streetwear e celebrità. «Come sarebbe una collaborazione con Gesù?» si sono chiesti alla MSCHF. Detto fatto, ecco la MSCHF x INRI.Inviate a qualche grande nome del mondo dello spettacolo, vedi A$AP Rocky, le scarpe, messe in vendita sul portale StockX, hanno fatto impazzire sneakerhead da ogni dove e sono subito andate sold out. Ora l’azienda, per far fronte alla domanda, assicura che ne verranno prodotte delle altre, che usciranno il secondo e il quarto martedì di ogni mese. La Nike, dal canto suo, ha fatto sapere di non essere coinvolta nel progetto.