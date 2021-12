Tutti pazzi per la Lotteria Italia: Roma in testa, ma è la Lombardia la regione che ha staccato più biglietti. A poco meno di dieci giorni dall’estrazione del 6 gennaio, che avverà in prima serata su Rai1 con la trasmissione di Amadeus "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia”, la Capitale si piazza già in cima alla classifica delle province con 600mila tagliandi venduti.

Roma si conferma la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia: in pratica, finora, un biglietto su 10 dei 6,2 milioni di tagliandi già staccati in questa edizione è stato acquistato tra Roma e provincia. Come emerge dai dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews, sul podio si piazzano Milano con 381mila biglietti (oltre il 6% del totale delle vendite in tutta Italia) e Napoli con 319mila tagliandi.

Quarto posto per Torino con 250mila biglietti, seguita da Bologna - che si ferma a quota 169mila - e da Firenze, con 125mila biglietti. Buon risultato anche a Palermo, che supera i 100mila biglietti, poi Brescia e Salerno con oltre 93mila tagliandi a testa. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.



LOTTERIA ITALIA - LA LOMBARDIA DOMINA LA CLASSIFICA DELLE VENDITE

La Lombardia è in testa alla classifica delle vendite con 951mila i biglietti staccati, mentre nel Lazio ne sono stati venduti 757.387. Nella regione lombarda è stato staccato il 15% dei biglietti totali distribuiti finora in tutta Italia (circa 6,2 milioni). Rispetto all'aggiornamento del 20 dicembre (1,6 milioni) il totale è apparentemente in calo: una discrepanza dovuta, spiega Agipronews, al dato "aggregato" delle vendite in Autogrill, che fino alla scorsa settimana era riversato interamente alla Lombardia, dove la società ha la sua sede.

LOTTERIA ITALIA - LA CLASSIFICA DELLE REGIONI

Lombardia 951.428

Lazio 757.387

Campania 544.567

Emilia-Romagna 469.455

Piemonte 413.120

Toscana 381.823

Veneto 356.786

Sicilia 338.007

Puglia 262.895

Marche 143.966

Liguria 137.707

Abruzzo 131.447

Umbria 125.188

Calabria 112.669

Friuli 81.372

Sardegna 75.113

Trentino 56.335

Basilicata 43.816

Molise 18.778

Valle d'Aosta 12.519

