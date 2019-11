Giovedì 14 Novembre 2019, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In diretta su Leggo.it ledi oggi givoedì 14 novembre 2019: dalle 20 i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote. Il jackpot a disposizione per questa estrazione è di oltre 31 milioni e 900 mila euro.LOTTO, LE RUOTEBARICAGLIARIFIRENZEGENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMATORINOVENEZIANAZIONALE