Una mamma parla al suo bambino mai nato

«Quando si diventa mamma? E quando nasce un bambino? Tu non sei nato. Io sono la tua mamma». Comincia con domande e risposte il libro di Silvia Gianatti, scrittrice e giornalista di varie testate. Pagine in crescendo e piene di commozione tratte da una storia vera, da leggere d'un fiato sul tema del lutto in gravidanza e dopo la nascita. «Un libro sulla perdita e sul superamento del lutto - racconta Gianatti - Ho scelto la storia di una mia amica per buttare fuori dolore e rabbia. È qualcosa che capita tanto, ma di cui non parla mai nessuno». Un tema difficile - e per alcuni versi tabù - che conduce, a fine libro, alla lettera di Claudia Ravaldi di CiaoLapo Onlus, associazione che si occupa proprio della tutela di quelle donne.riproduzione riservata ®