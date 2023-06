Ultima fermata Dubai, storia di amore e di vendetta

Un’indagine con tracce che portano fino a Dubai. Una giornalista bella e crudele da far perdere la testa. In Ultima fermata Dubai, si trova il procuratore Riccardo Ferri a continuare le indagini di Omicidio alla Rai, dove era alle prese con l’uccisione di un’attrice tv e con la sua passione per Antonia Serrano. Il giallo di Alberto Guarnieri è un noir «mosso dalla vendetta, nella migliore tradizione del genere, dal conte di Montecristo a John Wick, ma anche un thriller ad alta tensione», come scrive nella prefazione il giornalista Riccardo De Palo.

Alberto Guarnieri, Ultima fermata Dubai, Odoya, 216 p, 16 euro

