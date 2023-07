Uomo ucciso a colpi di cacciavite alle Porte Palatine: fermato l'aggressore

Omicidio sabato sera alle Porte Palatine di Torino. Un uomo è morto colpito con un cacciavite probabilmente durante una lite tra senzatetto. La polizia ha già fermato il suo presunto aggressore, un marocchino di 61 anni, connazionale della vittima.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 in via XX Settembre angolo corso Regina Margherita. L'aggressore è stato fermato poco dopo dalle volanti della polizia. Gli investigatori ora indagano per capire la dinamica dei fatti e chiarire il movente dell'omicidio. Probabilmente i due uomini si stavano contendendo un giaciglio, dove passare la notte

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 18:17

