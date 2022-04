Torino, tenta un furto ma nella casa vive un poliziotto: arrestata una 23 enne

Ancora tentativi di furto. Prima il ladro sorpreso nell’abitazione da un uomo agli arresti domiciliari, poi la donna che ha tentato il furto nell'appartamento di un poliziotto nel quartiere Crocetta a Torino. È quanto accaduto di pomeriggio quando una donna di 23 anni ha tentato un furto in un alloggio, per poi scoprire che lì abitava un poliziotto, che in quel momento era in casa.

L’agente ha sentito dei rumori provenire dalla porta e, avvicinandosi, ha visto una lastra che si muoveva verso l’alto, cercando di far scattare la serratura. A questo punto il poliziotto ha aperto la porta e visto la donna che cercava di allontanarsi, ma che è stata bloccata. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Donato, colleghi della vittima, che hanno arrestato la donna.

Venerdì 15 Aprile 2022, 14:43

