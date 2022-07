Torino, tassisti in piazza per protesta: auto introvabili a causa dello sciopero a sorpresa

Oltre duecento tassisti manifestano oggi a Torino occupando con le loro auto l'intera piazza Vittorio Veneto, per protesta contro il Dl concorrenza. Un blitz che rientra nelle azioni di questi giorni di sciopero.

«Continueremo a oltranza»

«Continueremo così fino a che non avremo risposte certe. L'articolo 10 del Ddl deve essere stralciato. Siamo stanchi di non ricevere risposte e siamo pronti a bloccare le città». I tassisti sul piede di guerra si preparano ad altre iniziative «a sorpresa», annunciano. Con la protesta i taxi oggi sono praticamente introvabili in tutta la città, stazioni ferroviarie comprese.

Taxi introvabili



Hanno deciso di spegnere i motori, senza avvertire nessuno e sorpassando tutti. I tassisti di Torino, con una mossa a sorpresa, non hanno avvertito nemmeno i sindacati. Per una protesta a braccia incrociate e bocca chiusa che ha mandato in tilt la città dove le auto bianche sono introvabili.

Anche a Torino i tassisti sono tornati a protestare sospendendo il servizio e rendendo quasi impossibile prenotare una corsa in taxi creando disagi a non finire. Dopo l’ultimo sciopero di 48 ore della scorsa settimana, e in attesa del bis in programma alla fine di luglio, il servizio taxi, che a Torino conta su circa 1.600 vetture, si è fermato di nuovo per protestare contro l’articolo 10 del Dl concorrenza ma anche in risposta alla pubblicazione dell’inchiesta del quotidiano inglese Guardian chiamata «Uber files» con oltre 124 mila documenti che fanno luce sui metodi con cui il co-fondatore Travis Kalanick, fra il 2013 il 2017, intendeva far diventare l’azienda un leader del settore trasporti portando avanti per anni una gigantesca campagna di lobbying nei confronti dei governi.



