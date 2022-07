La protesta dei tassisti blocca Roma: petardi e fumogeni in via del Corso, Palazzo Chigi blindata

Protesta e caos questa mattina in centro a Roma per via della manifestazione dei tassisti in via del Corso: Palazzo Chigi e le vie di accesso limitrofe sono state blindate dalla polizia. I tassisti chiedono ormai da giorni lo stralcio dell'art. 10 del ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione del settore.

Sono stati esplosi petardi e accesi fumogeni, con la polizia che fronteggia i manifestanti tenendoli a distanza dal palazzo del governo. Slogan contro l'esecutivo, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ma soprattutto contro Uber. Si sono susseguite forti esplosioni di petardi in Via del Corso, dove i tassisti in protesta sono fronteggiati dalla polizia, che ha blindato i palazzi istituzionali e chiuso tutte le vie d'accesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 16:28

