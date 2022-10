Lite tra egiziani, 23enne tenta di uccidere un connazionale a coltellate: «Era ubriaco»

Tre coltellate di cui una al polmone. E' il dramma successo ieri sera a Carmagnola, Torino, durante un forte litigio tra due ragazzi di origine egiziana, degerato in un accoltellamento da parte di un 23enne che ha colpito il suo connazionale, perforandogli un polmone.

Come riporta la Stampa, i carabinieri hanno arrestato il 23enne per tentato omicidio. Le indagini sono ancora in corso per capire con esattezza la dinamica dei fatti e la motivazione per cui il giovane abbia colpito il rivale.

Dai primi accertamenti è emerso che entrambi erano sotto effetto di alcolici. Il ferito è stato portato in ospedale ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 23:03

