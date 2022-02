Torino, i giovani calciatori sono No vax: l'Under 17 si ritira dal campionato

Il triplice fischio finale è definitivo. Per la squadra Under 17 della Polisportiva Carignano, in provincia di Torino, militante nel girone D del campionato regionale, non ci saranno altre partite o allenamenti. E il motivo è da ricondurre all'obbligo di vaccinazione per chi svolge attività agonistica. La maggior parte dei ragazzi, infatti, è no vax e così il presidente Guido Pochettino ha dovuto ritirare la squadra dalla competizione.

Leggi anche > Covid Piemonte, in arrivo nuovo antivirale

Un vero pungo nello stomaco per un qualsiasi presidente di una società. Pochettino ha dovuto comunicare alla Figc, con una mail di posta elettronica certificata, la rinuncia alla partecipazione al campionato. Il 28 gennaio 2022, data dell'invio della comunicazione al Comitato regionale Piemonte e Valle D'Aosta, è finito il campionato della squadra.

Il giudice sportivo ha comunicato che la Polisportiva Carignano risulterà ultima classificata e le squadre che avrebbero dovuto giocarci contro vinceranno 3-0 a tavolino. Poi, a fine stagione, ci sarà anche la retrocessione nel campionato provinciale. In attesa, magari, che i ragazzi tornino sulla loro presa di posizione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA