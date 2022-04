Torino, cede grata nella scuola d'infanzia e bimbo di 5 anni scivola di sotto: illeso

Tanto spavento ma sta bene il bambino di 5 anni che questa mattina, nel cortile di una scuola dell'infanzia di Torino a causa dello spostamento di una grata è caduto mentre la stava attraversando, finendo nel vano sottostante. Subito soccorso il piccolo, che non ha riportato ferite, è stato, però, portato all'ospedale infantile Regina Margherita insieme al papà per ulteriori accertamenti .

Gli uffici tecnici del Comune di Torino hanno effettuato un sopralluogo e hanno constatato lo scalzamento di un profilo nascosto della grata non ispezionabile durante i normali controlli di routine. La grata è quindi uscita dalla sede, senza cadere, creando una sorta di scivolo che fortunatamente ha accompagnato la caduta del bambino.

Anche l'assessore all'istruzione, Carlotta Salerno, si è recata subito nella scuola poi in ospedale per accertarsi delle condizioni del bambino e ha atteso che venisse dimesso dai sanitari. «La sicurezza nelle nostre scuole - ha osservato Salerno - la sicurezza dei bambini è una priorità per tutta l'amministrazione e per tutto il personale dell'edilizia scolastica. Stiamo facendo approfondimenti tecnici per chiarire l'accaduto e soprattutto perché incidenti di questo genere non si verifichino».

