Segrega e picchia la figlia per giorni perché vuole fidanzarsi con un italiano. «Il padre aveva già combinato le nozze»

Picchia e segrega in casa la figlia 20enne per giorni. I carabinieri di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) hanno arrestato ieri un cittadino originario del Bangladesh per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L'uomo aveva rinchiuso in camera la figlia ventenne da giorni, picchiandola e privandola di cibo. All'origine della violenza ci sarebbe il rifiuto del padre ad accettare la relazione sentimentale della ragazza, che voleva fidanzarsi con un 23enne italiano.

La denuncia del fidanzato della ragazza

Il giovane fidanzato della ragazza, un 23enne residente a Milano, che ha contattato i carabinieri di Stresa manifestando la propria preoccupazione per le sorti della fidanzata. Il ragazzo ha spiegato ai carabinieri che il rapporto sentimentale con la giovane era ostacolato dal padre 52enne della ragazza poiché probabilmente aveva già combinato un fidanzamento con un'altra persona in Bangladesh.

I carabineri liberano la ragazza

I carabinieri hanno così raggunto la casa chiedondo al padre dove fosse la figlia. «È tornata in Bangladesh», ha risposto l'uomo. I militari, poco convinti dalle parole del padre, hanno insistito e proprio in quel momento hanno avvertito distintamente dei colpi battuti su una porta. I carabinieri hanno subito aperto la porta chiusa a chiave dall'esterno, trovando la figlia dell'uomo con evidenti segni di percosse. ll padre della ragazza è stato arrestato per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Per la ragazza, chiusa da 4 giorni senza cibo, è stata la fine di un incubo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 14:29

