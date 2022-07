Segregata in casa a 19 anni, con le catene alla porta. Da mesi picchiata e minacciata dal suo compagno

Rinchiusa in casa senza poter uscire. Segregata, con la catena sulla porta d'ingresso per impedirle di fuggire. Come in una prigione, una giovane di 19 anni residente a Lanciano, in Abruzzo, ha trovato la forza ed il coraggio di opporsi a questo forma di schiavitù impostale dal suo compagno, un uomo di 37 anni. Dopo l'ennesimo maltrattamento la vittima è riuscito a chiamare le forze dell'ordine che sono intervenuti e hanno arrestato il suo aguzzino.

Ragazza di 16 anni stuprata al centro accoglienza per minori stranieri

Erano mesi che la ragazza subiva violenze, maltrattamenti, minacce dal suo compagno, più grande di lei di quasi 20 anni e già con precedenti di polizia. La 19enne, esausta di un amore insano ed ossessivo, ha deciso di rivolgersi alla polizia di Lanciano, che sono intervenuti in casa, arrestando l'uomo con diverse accuse, in attesa di convalida dal magistrato.

Lite in famiglia, un 21enne estrae un coltello e colpisce all'addome un uomo. I due avevano bevuto in casa

Da un primo racconto della vittima, il suo compagno avrebbe iniziato con scatti d'ira nei suoi confronti, che nel tempo sono diventati episodi violenti; calci e pugni, minacce di morte, intimidazioni di ogni tipo, che avrebbero indotto nella ragazza uno stato di sudditanza psicologica e paura. Il culmine di questa relazione malata, è stato quando l'uomo ha messo una catena sulla porta di casa per impedirle di uscire e di avere qualsiasi contatto con l'esterno.

L'offerta in chiesa è troppo bassa, prete aggredisce un fedele https://t.co/okBCLMyDSx — Leggo (@leggoit) July 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA