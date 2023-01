Non indossa il velo e rifiuta le nozze combinate: ragazza di 16 anni picchiata e segregata in camera dai genitori

Due genitori senegalesi di religione musulmana sono stati denunciati per maltrattamenti ai danni della figlia di 16 anni, che avrebbero picchiato e rinchiuso in camera quando la ragazza si rifiutava di portare il velo e di partecipare alle preghiere. Non solo, la ragazza si sarebbe opposta anche ad un matrimonio combinato.

Ralph Fiennes paziente inglese poco... paziente: l'attore paparazzato a Roma si scaglia contro Rino Barillari, il king dei paparazzi

La giovane è stata portata in una comunità protetta

La giovane - riferisce il "Giornale di Vicenza" - è stata portata in una comunità protetta; il giudice, su richiesta del pm, ha anche emesso una misura cautelare per impedire al padre e alla madre di contattare o vedere la figlia nei luoghi che essa frequenta, ovvero la scuola, la palestra e la struttura protetta dove adesso vive.

La 16enne si è confidata con un'insegnante a scuola

La 16enne, che aveva confidato le difficoltà in famiglia ad una insegnante del dopo scuola, avrebbe anche raccontato che i genitori l'avevano promessa in sposa un cugino, 30enne, che vive nel paese d'origine, al quale la ragazza doveva telefonare ogni giorno. La coppia di genitori ha però respinto le accuse, sostenendo che le denunce sui maltrattamenti sarebbero state una ripicca della figlia, che rimproverava loro di essere poveri, e di non permetterle una vita al pari delle sue coetanee italiane.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA