Eurovision a Torino, Mahmood canta in piazza e incontra il sindaco Lo Russo

Mattinata fra la gente per Mahmood, che si è ritagliato un po' di tempo, fra una prova e l'altra in vista dell'esibizione di sabato 14 maggio con Blanco sul palco dell'Eurovision Song Contest, per una improvvisata nel centro di Torino e a Palazzo Civico.

All'ora di pranzo il cantante ha infatti raggiunto il Municipio per una visita a sorpresa al sindaco Stefano Lo Russo, che lo ha accolto insieme alla sua vice, Michela Favaro (nella foto, sopra), e si è intrattenuto con lui per una breve chiacchierata nel suo ufficio.



Poco prima Mahmood aveva invece fatto la gioia dei fans e di chi si trovava a passare nella centrale piazza San Carlo, dove l'artista ha intonato la sua 'Brividi', dirigendo il coro entusiasta dei presenti.

