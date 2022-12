Denise Maspi, i funerali della 15enne morta nell'incidente di Alessandria: «Gesù, dov'eri domenica?»

Lutto cittadino ad Alessandria, dove la comunità oggi si è stretta accanto alla famiglia di Denise Maspi, 15 anni, nel giorno dei funerali. La ragazza è la più giovane delle vittime dell'incidente di domenica scorsa al passaggio a livello di Cantalupo: con lei sono moti altri due giovanissimi, Lorenzo Pantuosco (23 anni) e Lorenzo Vanchieri (21 anni). Tutti viaggiavano su una Peugeot 807, che non si è fermata al segnale di alt dei carabinieri.

«Dov'eri Gesù alle 4 di domenica 11 dicembre? Ero in auto con te, mentre proteggevi la tua amica». Inizia così la conversazione che don Mauro Mergola immagina e propone nell'omelia per i funerali, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano al quartiere Cristo di Alessandria, parlando di Denise Maspi. «Se eri con noi, perché non sei intervenuto per evitare l'incidente? Io - è la risposta immaginata - vi ho donato l'intelligenza, la prudenza, la responsabilità e quelle persone che vi hanno aiutato a fare le scelte buone: proprio perché vi voglio bene vi rispetto nella vostra libertà...». A mamma e papà Denise, rispondendo su quanto successo, continuerà ad amarli tanto, ringraziarli per averle donato la vita, accompagnata nella crescita, aver avuto fiducia in lei. «Non sentitevi in colpa per ciò che è successo, io vi sarò vicina ogni volta che pregate insieme, incontrate il Signore nella messa. Continuerò ad abbracciarvi, accarezzarvi, proteggervi, in attesa di rincontrarci in Paradiso».

Una morte così tragica serve? «È come il seme gettato a terra che muore e porta frutto. «Per i tuoi genitori - la rassicura don Mauro - la consapevolezza che non ti hanno persa e che da oggi diventano genitori anche dei tuoi amici. Quegli amici che sapranno dare più qualità alla loro vita, diventando prolungamento della tua esistenza in questo mondo. Che sapranno poi trovare amici veri come te, capaci di protezione autentica, non tacendo la verità se necessario. Capaci di diventare adulti credibili come lo sono mamma e papà. Prega per loro». A questo punto Denise risponde: «Eccomi, Signore, sono pronta per questa nuova missione, insieme con te al servizio delle persone che ho amato e amo». Tanti, come quelli che si sono ritrovati per salutarla. Oltre una ventina le corone di fiori, compresa quella degli amici del Circolo Gandini, dove Denise era sabato sera. Bianchi, rossi, rosa i palloncini liberati in cielo prima di lasciarla andare via definitivamente al termine della messa, sulle note della canzone 'Destri' di Gazzelle.

