Covid Piemonte, il bollettino di oggi: nuovi contagi e vittime

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 456 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 301 dopo test antigenico), pari all'1 % di 45.401 tamponi eseguiti, di cui 41.606 antigenici. Dei 456 nuovi casi gli asintomatici sono 320(70,2%). I casi sono 295 di screening, 123 contatti di caso, 38 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 402.344 di cui 33.056 Alessandria, 19.423 Asti, 12.683 Biella, 57.668 Cuneo, 31.213 Novara, 214.232 Torino, 14.918 Vercelli, 14.411 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.668 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.072 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 34(+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 379(+22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.570. I tamponi diagnostici finora processati sono 9.815.924(+ 45.401 rispetto a ieri), di cui 2.498.764risultati negativi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Novembre 2021, 16:27

