Confessa l'omicidio della madre, ma in realtà era innocente: «Vittima dei sensi di colpa»

Un uomo di 57 anni ha confessato di aver ucciso l'anziana madre ad Asti, ma la sua versione è stata contraddetta dall'esame autoptico. L'ex operaio, infatti, sarebbe innocente, ma sommerso dai sensi di colpa. Tre anni dopo il decesso, l'uomo aveva raccontato nella caserma dei Carabinieri di averla soffocata con un cuscino, mentre la donna sarebbe morta per cause naturali. «Ha raccontato qualcosa di cui è intimamente convinto, ma che non corrisponde alla realtà dei fatti; è vittima dei sensi di colpa», ha dichiarato il giudice. L'uomo è stato assolto a fine gennaio e ora sono uscite le motivazioni.

Leggi anche > Sparatoria a Sacramento, almeno 6 morti: «Spari da un'auto contro la folla». Sui social la gente in fuga

Secondo quanto ha stabilito il giudice Federico Belli del tribunale di Asti, «il fatto non sussiste». L'uomo, Gianni Ghiotti, aveva confessato nell'agosto 2020 l'omicidio dell'anziana madre, Laura Tortella, 92 anni, a distanza di tre anni per rispettare il suo volere. La donna soffriva per l'osteoporosi che l'aveva colpita e le aveva causato per quattro volte in un solo anno la frattura del femore. I medici l'avevano operata, ma le avevano anche detto che non avrebbero potuto intervenire su altre fratture. A 92 anni era rimasta invalida e assistita dal figlio.

Tre anni dopo la morte, aveva confessato, ma la sua confessione non è stata giudicata attendibile. Tortella è morta per cause naturali, come aveva stabilito anche l'esame del medico legale che aveva constatato il decesso il 4 novembre 2017 nella casa di Piovà Massaia. Secondo la perizia psichiatrica, l'uomo è capace di intendere e di volere «anche se vittima di sensi di colpa e ansia è molto preoccupato degli effetti del suo comportamento». «Si è convinto di averla uccisa lui», scrive il giudice. «Comunque siano andate le cose, gli elementi di fatto non mi consentono di sostenere che l'anziana signora sia stata uccisa. La confessione del figlio è priva di riscontri». L'uomo si rimproverava di non averla accudita abbastanza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA