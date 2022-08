Carmen muore a 15 anni due giorni dopo un incidente: l'auto su cui viaggiava con fratello e sorella si è ribaltata

E' morta oggi Carmen Scivetti, la ragazza di Strambinello,Torino, coinvolta nell'incidente stradale tra Samone e Ivrea nella mattinata di domenica 7 agosto. La ragazza, che il 2 agosto avrebbe compiuto 15 anni, era ricoverata al Cto di Torino in gravi condizioni.

Nell'auto di Carmen, c'erano anche il fratello e la sorella, che viaggiavano insieme a lei, quando, allo svincolo di ingresso dell'autostrada A5 Torino-Aosta, si è ribaltata contro il muro del ponte che passa sopra la pedemontana 565.

Il ragazzo alla guida, un 21enne, era stato trasferito all'ospedale di Ivrea in condizioni non preoccupanti, mentre al Cto era stata portata in codice giallo anche la sorella del conducente, amica e coetanea di Carmen Scivetti. Fratello e sorella sono stati dimessi nelle ultime ore.

