Argentera, intossicazione alimentare nel rifiugio alpino per 50 ragazzi: «Nausea e vomito, portati in ospedale»

Intossicazione alimentare nel rifiugio alpino. Cinquanta ragazzi si sono sentiti male ad Argentera, in provincia di Cuneo, e sono soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Gli ospiti del rifugio hanno accusato diversi malesseri, principalmente nausea e vomito, e sono stati trasportati in ospedale.

Adam Rich, morto il bambino star de "La famiglia Bradford": aveva 54 anni

Harry escluso dall'incoronazione del padre: «Re Carlo l'ha tagliato fuori, cancellata la tradizione dei duchi»

Cosa è successo

Da capire cosa abbia scatenato il malore generale. Le prime verifiche per appurare la causa dei malesseri sarebbero state fatte nei locali della cucina dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario. Inizialmente i vigili del fuoco avevano fatto sapere che si trattava di un'intossicazione da monossido di carbonio, poi smentita. I cinquanta ragazzi, ricoverati in codice verde, erano riuniti nella «Casa Alpina» di Argentera, attrezzata per soggiorni estivi ed invernali delle famiglie del territorio delle parrocchie appartenenti alla «Unità pastorale Langhe-Carrù», comprendente Carrù, Piozzo, Clavesana, Bastia, Roccacigliè, Cigliè, Marsaglia ed Igliano.

Aggiornamento #Cuneo: i ragazzi soccorsi in località Bersezio sono 50. Dagli accertamenti di #vigilidelfuoco e personale sanitario il malore sarebbe da attribuire ad intossicazione alimentare e non da monossido. Tutti trasportati in ospedale per accertamenti [#8gennaio 16:45] https://t.co/Eqfm2cAk6V — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA